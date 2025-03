ROMA (ITALPRESS) – “A 300 anni dalla nascita dello storico Ospedale San Gallicano di Roma è doveroso celebrare la prima struttura al mondo specializzata sulle malattie della pelle ma, soprattutto, sulle persone più fragili. Tre secoli dopo questa realtà è ancora qui. Anche i poveri, gli emarginati, i migranti e i rifugiati ci sono ancora e il bisogno di cure e di assistenza sociosanitaria, malgrado il progresso sociale ed economico, è una realtà sempre presente per il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale. La formidabile storia del San Gallicano ci insegna come ogni essere umano sia unico e irripetibile”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

“Una lezione che ho avuto sempre chiara dentro di me, anche in ragione del bagaglio personale e professionale che mi porto dietro. L’attività che, silenziosamente, è stata condotta nei secoli dal San Gallicano ha un valore altissimo. La nostra medicina, oggi, rischia di arretrare. Dobbiamo saper cogliere le nuove sfide e dare risposte sul territorio, in particolare in relazione all’accesso alle cure per i più fragili. Penso agli anziani, a chi soffre di patologie mentali. Il servizio sanitario deve tornare a misura d’uomo. Dobbiamo guardare tutto con occhi nuovi, come fu fatto 300 anni fa da Papa Benedetto XIII quando decise di istituire l’ospedale San Gallicano” conclude Rocca.

