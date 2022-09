VENEZIA (ITALPRESS) – Il “Madrigalesco” in Re minore di Antonio Vivaldi interpretato dall’Orchestra del Teatro La Fenice ha aperto questa sera il tradizionale “Concerto di San Michele” ospitato nel Duomo di Mestre. All’iniziativa ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale la presidente del Consiglio Ermelinda Damiano. Presenti Mauro Pizzigati, presidente Associazione Amici della Musica di Mestre e Fortunato Ortombina, sovrintendente del Teatro La Fenice di Venezia. L’orchestra, diretta dal maestro Federico Guglielmo, si è poi esibita in altri concerti sacri di Vivaldi, tra cui il “Salve Regina” in Fa maggiore con violino, archi e basso continuo e con protagonista la voce della soprano Silvia Frigato. Nel programma anche il concerto “per la Solennità della S. Lingua di S. Antonio in Padua 1712”, il mottetto per soprano “Nulla in mondo pax sincera” e il concerto “per la Santissima Assontione di Maria Vergine“ in Do maggiore. Alla serata hanno preso parte anche altri rappresentanti delle istituzioni civili e militari cittadine “Ringrazio le autorità presenti e porto il saluto dell’Amministrazione comunale – ha detto Damiano dopo l’introduzione al concerto fatta da Pizzigati – questo è un appuntamento tradizionale molto atteso e la presenza numerosa di tanti cittadini qui, che vedo con gioia, testimonia quanto sia prestigiosa l’iniziativa per la comunità. Un grazie doveroso alla Fenice, agli Amici della Musica e alla Fondazione Duomo di Mestre per la costante collaborazione nel portare avanti un evento che, oltre ad onorare il nostro patrono San Michele, regala un momento di cultura e condivisione in questa splendida cornice”. Il “Concerto di San Michele” è promosso dall’Associazione Amici della Musica con il supporto della Fondazione Teatro La Fenice, della Fondazione del Duomo di Mestre e la collaborazione del Comune di Venezia. L’evento rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”. “Poche arti come la musica aprono i cuori – ha ripreso Damiano – e pochi luoghi come una chiesa invitano al raccoglimento. E proprio pensando a questo che voglio invitare tutti a restare uniti e a sentirvi, oggi e sempre, parte attiva di questo territorio che vive grazie a voi e ha bisogno di tutti”.(ITALPRESS).

photo credits: ufficio stampa Comune di Venezia