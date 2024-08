ROMA (ITALPRESS) – Gli scienziati che studiano il COVID nei giovani hanno trovato modelli simili ma distinguibili tra bambini in età scolare (età 6-11 anni) e adolescenti (età 12-17 anni) e hanno identificato i loro sintomi più comuni. Lo studio, sostenuto dal National Institutes of Health (NIH) e pubblicato su JAMA , deriva da una ricerca condotta attraverso l’iniziativa Researching COVID to Enhance Recovery (RECOVER).

E’ stato riscontrato che bambini e adolescenti manifestano sintomi prolungati dopo l’infezione da SARS-CoV-2 in quasi tutti gli organi e sistemi.

“La maggior parte delle ricerche che caratterizzano i sintomi lunghi del COVID si concentra sugli adulti, il che può portare alla percezione errata che il COVID lungo nei bambini sia raro o che i loro sintomi siano come quelli degli adulti”, ha affermato David Goff, direttore per la Divisione di scienze cardiovascolari presso il National Heart, Lung, and Blood Institute del NIH. “Poichè i sintomi possono variare da bambino a bambino o presentarsi in modelli diversi, senza una corretta caratterizzazione dei sintomi nell’arco della vita, è difficile sapere come ottimizzare l’assistenza per i bambini e gli adolescenti colpiti”.

Lo studio ha riguardato 3.860 bambini e adolescenti con una storia di infezione da SARS-CoV-2 in più di 60 siti negli Stati Uniti tra marzo 2022 e dicembre 2023. E’ stato incluso anche un gruppo di confronto di 1.516 bambini e adolescenti senza una storia di infezione da SARS-CoV-2 per stabilire se i sintomi prolungati di coloro che avevano contratto il COVID-19 fossero correlati al SARS-CoV-2 stesso o più ampiamente correlati agli effetti della pandemia.

I ricercatori hanno identificato 18 sintomi prolungati che erano più comuni nei bambini in età scolare, tra cui mal di testa (57%), seguito da problemi di memoria o concentrazione (44%), difficoltà a dormire (44%) e mal di stomaco (43%). Altri sintomi comuni nei bambini in età scolare non inclusi nell’indice di ricerca includevano dolori al corpo, ai muscoli e alle articolazioni; stanchezza/sonnolenza diurna o scarsa energia; e sentirsi ansiosi.

Negli adolescenti, 17 sintomi erano più comuni, tra cui stanchezza/sonnolenza diurna o bassa energia (80%); dolori al corpo, ai muscoli o alle articolazioni (60%); mal di testa (55%); e problemi di memoria o concentrazione (47%). Sentirsi ansiosi e avere difficoltà a dormire erano altri sintomi comunemente segnalati che non erano inclusi nell’indice di ricerca.

Quattordici sintomi si sovrapponevano tra i gruppi di età. Confrontando le ricerche precedenti sul long COVID negli adulti, il nuovo studio ha scoperto che adulti e adolescenti avevano una maggiore sovrapposizione nei sintomi, come la perdita o il cambiamento dell’olfatto o del gusto.

