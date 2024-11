ROMA (ITALPRESS) – LondonONEradio, unica radio nazionale italiana nel Regno Unito, celebrerà il prossimo 4 dicembre il suo decimo anniversario con un evento esclusivo che si terrà alla House of Lords. La radio sarà inoltre insignita del Bond Street Award, un riconoscimento internazionale assegnato solo alle eccellenze globali che si sono distinte per alti standard etici e professionali. Fondata nel 2013, LondonONEradio è cresciuta fino a diventare una piattaforma mediatica d’avanguardia, capace di connettere e ispirare migliaia di italiani che vivono nel Regno Unito, ma anche di valorizzare e promuovere la cultura italiana nel mondo. Attraverso programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento culturale, LondonONEradio è diventata un ponte culturale tra Italia e Regno Unito, con un palinsesto che spazia dalla musica agli eventi live, dalle news alle interviste con artisti e personalità di spicco italiani e internazionali.

“Essere alla House of Lords per celebrare questo traguardo straordinario e ricevere un premio così importante è un onore immenso e una testimonianza della passione e dedizione che ci ha guidati in questi dieci anni”, ha dichiarato il fondatore e direttore di LondonONEradio, Philip Baglini.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa LondonONEradio-

