BRESCIA (ITALPRESS) – Il sequestro del locale Biblò di Lonato del Garda dimostra l’importanza della collaborazione tra diverse agenzie di controllo e la loro capacità di intervenire efficacemente per prevenire situazioni di pericolo e illegalità. Questi interventi non solo tutelano la comunità locale, ma preservano anche l’integrità del sistema legale e il corretto svolgimento delle attività commerciali. Il locale Biblò di Lonato del Garda è stato sequestrato a seguito di un controllo interforze effettuato da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e SIAE, avvenuto nella notte del 28 luglio 2024. Il locale, balzato alla cronaca per una violenta rissa armata avvenuta il 21 luglio 2024, possedeva solo la licenza di somministrazione di alimenti e bevande, ma era utilizzato come una vera e propria discoteca abusiva con intrattenimento musicale e pista da ballo. Per questo motivo, pochi giorni dopo l’apertura, il titolare è stato diffidato dal Sindaco di Lonato a cessare l’attività non autorizzata di pubblico spettacolo e ogni altra attività di svago e intrattenimento. Tuttavia, l’ordine di cessazione non è stato ottemperato e infatti, al momento dell’accesso da parte delle forze dell’ordine, erano presenti diverse persone – molte delle quali con precedenti di polizia – che ballavano e bevevano sulle note suonate da un DJ senza licenza. A fronte delle diverse irregolarità amministrative riscontrate, dell’assenza della licenza dell’Autorità e dell’inosservanza delle ordinanze del Sindaco, alle ore 5:30 sono scattati i sigilli del locale, che è stato sequestrato.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Questura di Brescia