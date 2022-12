MILANO (ITALPRESS) – Nonostante le rassicurazioni di ieri del segretario del Carroccio, Matteo Salvini, il quale si era detto certo che alle porte non ci sarebbero state scissioni ad opera degli uomini più fedeli al fondatore Umberto Bossi, oggi è arrivata la notizia che tre consiglieri regionali lombardi della Lega hanno abbandonato il gruppo Lega Salvini Premier per fondarne uno nuovo denominato “Comitato Nord”, la corrente autonomista e nordista fondata dal Senatur. Si tratta di Roberto Mura (indicato anche come presidente del gruppo), Federico Lena ed Antonello Formenti.(ITALPRESS).

Photo Credits: Italpress