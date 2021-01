MILANO (ITALPRESS) – “Ancora poche ore. Noi non la facciamo lunga come il duello rusticano Conte-Renzi-Di Maio-Zingaretti. Per quello che mi riguarda al 99% è già chiusa con una squadra d’eccellenza. E quindi da settimana prossima si corre”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in un punto stampa fuori dal palazzo di Regione Lombardia, in merito al rimpasto della giunta regionale guidata da Attilio Fontana. “Nessuno sarà dimenticato – ha aggiunto – e nessuno viene sacrificato. Si fa un salto in avanti molto semplicemente. Tutti verranno valorizzati”. a chi gli chiede se anche l’assessore al Welfare Giulio Gallera sarà valorizzato, Salvini aggiunge “tutti”.

In merito alla possibilità che Letizia Moratti, ex sindaco di Milano, possa entrare a far parte della Giunta Regionale lombarda, Salvini ha affermato: “Da cittadino lombardo e milanese, avere Letizia Moratti in squadra, mi farebbe solo piacere”. Salvini, che ha incontrato i giornalisti fuori da Palazzo Lombardia, ha spiegato di averci lavorato quando era sindaco: “E’ donna, è manager, è assolutamente in gamba – ha detto – e le sono grato soprattutto per l’impegno che ha dedicato e continua a dedicare a San Patrignano, che è vittima di infamie in questi giorni e che invece secondo me è un’eccellenza non solo italiana ma mondiale. Quindi, se sarà parte della squadra, sono convinto che la lotta a ogni genere di droghe sarà uno degli impegni prioritari suoi e di tutto lo staff”.

