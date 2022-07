MILANO (ITALPRESS) – Alla domanda su chi sarà il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Lombardia, Matteo Salvini ha risposto “per me si chiama Attilio Fontana”. Lo ha affermato durante un punto stampa alla Stazione Centrale di Milano. “Ma siccome in queste settimane ho lavorato per un centrodestra unito, il centrodestra deve esprimere una candidatura unitaria in Lombardia e nelle altre regioni. Non voglio imporre Attilio Fontana, ma squadra che vince non si cambia – ha aggiunto -. L’importante è che il candidato sia uno e che non si divida il centrodestra. Si vota tra diversi mesi e quindi penso che se ne potrà parlare dal 26 settembre”. Incalzato dai giornalisti se qualcuno nel centrodestra stia frenando sulla ricandidatura di governatore lombardo, Salvini ha replicato “no, a me risulta nessuno. Il candidato si chiama Attilio di nome e Fontana di cognome”.(ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it