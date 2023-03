Lombardia, Ronzulli “Giunta di grande qualità, a Fi deleghe pesanti”

"Siamo molto soddisfatti di questa Giunta. Forza Italia ha ottenuto due assessori e un sottosegretario, quest'ultimo con un pacchetto di deleghe importanti, che di fatto gli darà responsabilità simili a quelle di un terzo assessore, in quanto dovrà occuparsi di demanio, patrimonio e digitalizzazione. Quindi, a giudicare dal grandissimo peso di queste deleghe, per una volta due più uno non fa tre, ma quattro". Così, la presidente dei senatori di Forza Italia e coordinatrice della Lombardia, Licia Ronzulli. xb5/trl/gsl