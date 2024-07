MILANO (ITALPRESS) – Per il 2024 l’agenzia statunitense Moody’s conferma il rating di Regione Lombardia: BAA2 stabile, meglio di quello nazionale che si assesta a BAA3 stabile.

Ad esporre la decisione dell’agenzia di rating e le sue motivazioni è stato il governatore Attilio Fontana in una conferenza stampa assieme all’assessore al bilancio Marco Alparone e al segretario generale di Giunta Antonello Turturiello.

Tra le motivazioni, Moody’s indica: un sistema di governance molto forte, che sostiene i risultati finanziari equilibrati è un sistema sanitario efficiente; la robusta liquidità e il basso profilo di debito, con un indebitamento netto di regione pari solo all’8% dei ricavi operativi; un tasso di disoccupazione inferiore alla media nazionale (4,1% A fine 2023 contro il 7,8% per l’Italia); un Pil pro capite significativamente al di sopra della media italiana (intorno al +134%); un’economia ampia e diversificata, che genera il 22% del valore aggiunto nazionale.

Per il presidente Fontana si tratta di “un risultato assolutamente eccezionale perchè sono pochissime le realtà nel mondo dove gli enti regionali hanno un rating maggiore del paese di appartenenza”.(ITALPRESS).

Foto: xh7