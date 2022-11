MILANO (ITALPRESS) L’assessore ai Trasporti e all’Urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, ha sciolto la riserva ed ha ufficializzato la sua discesa in campo con il Partito Democratico, in vista delle elezioni regionali del 2023. I vertici lombardi del partito, dal canto loro, non hanno ancora deciso se passare attraverso delle primarie. “Mi candido alla Presidenza della Regione Lombardia perchè dopo 30 anni di destra voglio offrire un’alternativa politica coinvolgendo le migliori energie già presenti nel nostro territorio. La politica è coraggio ed è anche saper rompere gli schemi. La mobilitazione è iniziata”. Scrive Maran sul suo profilo Twitter. (ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it