MILANO (ITALPRESS) – Visita ufficiale del nuovo Comandante Regionale dei Carabinieri Forestali, il Generale Benito Castiglia, accompagnato dal Comandante del gruppo CC Forestale di Milano, Tenente Colonnello Giorgio Deligios alla sede ufficiale di ERSAF a Milano. Gli alti ufficiali dell’Arma sono stati accolti dal Direttore Generale di ERSAF: Mauro Fabrizio Fasano. L’incontro è stato l’occasione per rafforzare la storica collaborazione tra ERSAF e i Carabinieri Forestali, due enti chiave nella tutela dell’ambiente e nella valorizzazione del territorio lombardo. Nel corso della visita, il Generale Castiglia ha avuto modo di conoscere le attività e i progetti di ERSAF, soffermandosi in particolare sul ruolo dell’Ente nella gestione delle foreste, delle aree protette, della rete sentieristica e nella lotta agli incendi boschivi.

“La collaborazione tra ERSAF e i Carabinieri Forestali è fondamentale per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio ambientale”, ha affermato il dott. Fasano. “Condividiamo obiettivi comuni e lavoriamo quotidianamente per garantire la sicurezza e la fruizione sostenibile del territorio lombardo”. Il Generale Castiglia ha espresso il suo impegno a proseguire e rafforzare la collaborazione con ERSAF, sottolineando l’importanza di un lavoro sinergico tra le diverse istituzioni per la tutela dell’ambiente. “L’ambiente è un bene prezioso che dobbiamo custodire e consegnare alle future generazioni”, ha dichiarato il Generale Castiglia. “L’impegno dei Carabinieri Forestali è quello di lavorare fianco a fianco con ERSAF e con tutti gli enti competenti per garantire la sua salvaguardia”. La visita si è conclusa con un reciproco impegno a proseguire la collaborazione e a sviluppare nuove sinergie per affrontare le sfide future legate alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del territorio lombardo.(ITALPRESS).

Foto; Ufficio stampa Ersaf