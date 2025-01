MILANO (ITALPRESS) – Questa mattina presso l’assessorato allo Sviluppo economico di Regione Lombardia si è svolto un incontro sul futuro dell’industria del nucleare e dello sviluppo della ricerca e delle tecnologie. All’appuntamento, convocato dall’assessore regionale Guido Guidesi, hanno partecipato Eni, Edison, Enel, Ansaldo Energia e l’Università di Pavia. Presente anche l’Assessore regionale con delega alle Risorse energetiche, Massimo Sertori. “La Regione – ha spiegato l’assessore Guidesi – conferma l’attenzione per tutte le nuove tecnologie nucleari e gli sviluppi che queste potranno portare al territorio lombardo, il più manifatturiero d’Europa, dal punto di vista dell’autonomia energetica. Ricordo che Regione Lombardia sta già lavorando sul tema all’interno della Cabina Economica del Nord Ovest insieme alle Regioni Piemonte e Liguria. Questo perchè vi è la volontà di costituire una filiera dell’industria energetica lombarda che sia sinergica a quella piemontese e ligure”. Guidesi ha anche anticipato che a marzo verrà organizzato “un nuovo appuntamento in cui la Regione vorrà coinvolgere le imprese della filiera dell’industria energetica del nucleare già attive in Lombardia”.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa assessore Guidesi