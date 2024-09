MILANO (ITALPRESS) – A Chiavenna, incontro tra Massimo Sertori, assessore di Regione Lombardia con delega ai rapporti con la Confederazione Elvetica, ed il consigliere di Stato del Cantone dei Grigioni, Martin Bùhler.

Presenti anche il sindaco di Chiavenna, Luca Della Bitta, il presidente della Comunità Montana della Valchiavenna, Davide Trussoni, e il consigliere regionale Silvana Snider.

Dopo il bilaterale annuale tra Regione Lombardia e il Governo del Cantone dei Grigioni, tenutosi lo scorso 8 aprile a Milano in Palazzo Lombardia, e anche a seguito dei nuovi accordi IT-CH, “quella di oggi – spiega l’assessore Massimo Sertori – è stata l’occasione per approfondire le questioni di frontalierato tra Lombardia e Grigioni, sia in relazione al nuovo accordo fiscale, sia al diverso sistema sanitario”. “Con gli amici del Cantone dei Grigioni – continua – abbiamo tantissime cose in comune. Nell’incontro abbiamo quindi approfondito tematiche che ci uniscono, per portare in futuro vantaggi ai reciproci territori”.

“La visita informale di oggi è stata molto utile e, di fatto, sottolinea la concreta collaborazione transfrontaliera e i legami stretti tra Lombardia e Cantone”, conclude Sertori.

– Foto: ufficio stampa Lombardia Notizie –

(ITALPRESS).