MILANO (ITALPRESS) – “La rete è assolutamente obsoleta e se non si interviene rapidamente la situazione non può che peggiorare. Loro hanno dato la dimostrazione di volere intervenire e di fare i necessari ammodernamenti che consentiranno al trasporto pubblico di funzionare bene”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana oggi a margine dell’inaugurazione dei bar e ristoranti della nuova Food Hall della stazione di Porta Garibaldi a Milano, realizzata in collaborazione con Altarea Italia e Rfi. Sempre all’indirizzo della rappresentante di RFI presente, Sara Venturoni, responsabile della Direzione Stazioni, Fontana ha aggiunto: “Ne avevo già parlato prima e mi ha stoppato dicendo ‘Si, si, lo sò, ne sono coscienti anche loro”. La critica alle condizioni dell’infrastruttura ferroviaria italiana era giunta dal governatore lombardo anche dal palco della presentazione, da dove aveva precedentemente lanciato una ‘frecciatà: : “Visto che è una giornata di festa non voglio dire niente alla rappresentante di Rfi, mi ha fatto piacere che abbia detto che abbiamo un’infrastruttura un pò vecchia, un pò datata, basta così”. (ITALPRESS).

Photo Credits: xb5