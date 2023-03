MILANO (ITALPRESS) – Nella nuova Giunta della Lombardia 7 assessori vanno a Fratelli d’Italia, 5 alla Lega, 2 a Forza Italia e 2 alla Lista Fontana. Sono 5 le donne e 11 gli uomini. Ad annunciare i nomi è stato questa mattina a Palazzo Lombardia, il presidente della Regione, Attilio Fontana, riconfermato alle elezioni dello scorso febbraio. Vicepresidente della Regione è Marco Alparone (Fdi) che guiderà anche l’assessorato al Bilancio e Finanze. La vicepresidenza non andrà, quindi, come circolato in precedenza a Romano La Russa, al quale è riconfermato l’assessorato alla Sicurezza, Polizia Locale, insieme alla Protezione civile. L’assessorato al Welfare, non scorporato tra Sanità e Politiche sociali come ipotizzato in precedenza, sarà guidato da Guido Bertolaso, in quota Lista Fontana, con la quale entra in Giunta anche Giorgio Maione, a Ambiente e Clima. Scorporato l’assessorato ai Trasporti, diviso tra Fratelli d’Italia e Lega. Al primo, con Franco Lucente, andrà la delega di Trasporti e mobilità sostenibilità, mentre alla leghista Claudia Marzia Terzi, andrà l’assessorato alle Infrastrutture e Opere pubbliche. All’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste è stato nominato Alessandro Beduschi (Fdi), a Turismo, marketing territoriale e moda sarà Barbara Mazzali (Fdi), a Casa e housing sociale Paolo Franco (Fdi) e alla Cultura Francesca Caruso (Fdi). Una leghista, Elena Lucchini, prende invece le redini dell’assessorato a Famiglia, solidarietà sociale, Disabilità e pari opportunità e al collega di partito, Alessandro Fermi, presidente uscente del Consiglio regionale lombardo, assume la delega di Università, ricerca e innovazione . Sempre al Carroccio va l’assessorato a Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica, con Massimo Sertori. Confermato, sempre per la Lega, Guido Guidesi allo Sviluppo economico. Tra le fila di Forza Italia, Simona Tironi guiderà l’assessorato a Istruzione, Formazione e Lavoro e a Gianluca Comazzi Territorio e Sistemi Verdi e Parchi. (ITALPRESS).

