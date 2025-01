MILANO (ITALPRESS) – La Fondazione Riccagioia 5.0, Innovation Hub di riferimento nazionale di ricerca e trasferimento di competenze dedicato all’Agritech e Foodtech partecipato da ERSAF per Regione Lombardia e da importanti gruppi industriali, si rilancia. E’ partito, infatti, in questi giorni, il totale rinnovo della governance e della composizione societaria. L’approvazione di un nuovo statuto rende sicuramente più snella ed efficiente la filiera decisionale, rispetto agli anni passati. Saranno dunque ERSAF l’Ente Regionale per i Servizi all’ Agricoltura e alle Forese di Regione e Lombardia e Bonifiche Ferraresi a dare nuovo impulso a questo Innovation Hub in cui sono create le condizioni e i servizi necessari ad affrontare e vincere la scommessa del cambiamento. Obiettivo della Fondazione è quello di portare, in tutta la filiera del Fooodtech e Agritech e quindi in tante aziende agricole, modelli innovativi di impresa, che consentano di vincere le sfide dei mercati e creazione di modelli di business virtuosi per il territorio. Piena soddisfazione per questa nuova vita della Fondazione Riccagioia 5.0 è stata espressa dal presidente di ERSAF Fabio Losio: “Mi congratulo con Mauro Fabrizio Fasano per la aver assunto, su indicazione del cda di ERSAF, il ruolo di presidente del comitato di indirizzo che dovrà nominare il prossimo cda della stessa Fondazione Riccagioia”, ha detto Losio “: Una nomina importante – ha appuntato il presidente di ERSAF – per far ripartire in maniera assolutamente efficiente l’attività all’interno della grande tenuta agricola pavese”. “La nomina di Fasano – ha specificato ancora Losio- è il segno dell’immutato interesse da parte di Regione Lombardia nel mantenere il controllo della governance della Fondazione insieme ai privati che hanno deciso di proseguire gli investimenti nel campo dell’innovazione. Primo fra tutti Bonifiche Ferraresi: un partner di prima grandezza in questo specifico settore”. “Ringrazio per la fiducia che mi è stata espressa dal cda di ERSAF – ha aggiunto Mauro Fabrizio Fasano nuovo presidente del Comitato di indirizzo -. La mia presenza in questo organismo, ha proseguito il neo presidente, è la garanzia dell’attivazione delle politiche volute da Regione Lombardia sull’operatività della Fondazione. Del resto, ha concluso, è stato un processo condiviso pienamente con l’assessorato all’Agricoltura della stessa Regione”. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Ersaf