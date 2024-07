MILANO (ITALPRESS) – Flash mob di una parte delle opposizioni (Pd, Avs, Patto Civico) oggi in consiglio regionale a Palazzo Pirelli, per protestare contro le politiche del governo di Attilio Fontana: i consiglieri regionali hanno esposto una serie di cartelli in cui vengono evidenziate quelle che vengono considerate le lacune della giunta, invitandola ad attivarsi su alcuni temi ritenuti cruciali. “Sostegno alla sanità pubblica”, “Borse di studio garantite”, “Cup unico”, “Zero case vuote”, “Case di comunità”, “Sostegni ai lombardi alluvionati” sono alcuni dei cartelli mostrati al centro dell’aula.

