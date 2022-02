PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Sul ghiaccio del National Speed Skating Oval l’Italia festeggia la sua 17esima medaglia ai Giochi Invernali di Pechino. E ancora una volta porta la firma di Francesca Lollobrigida, che dopo l’argento nei 3000, si prende il bronzo nella mass start di pattinaggio di velocità. La 31enne romana chiude a 25 centesimi dall’olandese Irene Schouten, oro, mentre l’argento va alla canadese Ivanie Blondin.

“Sono contentissima, al suono della campana poteva mettersi male ma anche bene. Nell’ultimo rettilineo ho recuperato un piccolo svantaggio. Arrivare in volata con le migliori degli ultimi anni mi fa essere contenta. Ho difeso bene la mia posizione, mi sono divertita. Il mio carattere ha fatto la differenza in questa Olimpiade, volevo portare a casa una medaglia in questa gara e ci sono riuscita” ha detto l’azzurra dopo la gara.

“Contro ogni scaramanzia diciassette avevo detto e a diciassette siamo arrivati! Grazie ad una spettacolare Francesca Lollobrigida che con questo bronzo corona un’Olimpiade strepitosa e onora al meglio il suo ruolo di domani quale portabandiera dell’Italia alla cerimonia di chiusura. Complimenti al presidente Gios, al tecnico Marchetto e al suo staff. Per la Federghiaccio è l’ottava medaglia: un record da incorniciare!” ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò.

