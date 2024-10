LODI (ITALPRESS) – Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lodi, in vista della prossima celebrazione di Halloween, hanno intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali organizzati per la vendita di tutti quei prodotti tipicamente utilizzati per i festeggiamenti. Nel corso dei controlli, in particolare presso un negozio di Lodi e uno di Zelo Buon Persico (LO), i militari della Guardia di Finanza hanno sottoposto a sequestro i prodotti destinati alla vendita e risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale. Più nel dettaglio, nel corso della costante e capillare azione di controllo economico del territorio per la prevenzione e repressione di fenomeni illeciti anche in materia di sicurezza dei prodotti e di connesse violazioni del Codice del Consumo, i Finanzieri del Gruppo Lodi hanno rinvenuto e sequestrato oltre 10.400 prodotti “non sicuri” a tema Halloween pronti sugli scaffali per la vendita. La merce infatti, è risultata non rispondente ai dettami previsti dal Codice del Consumo, poichè le etichette erano sprovviste delle informazioni minime previste dalla normativa vigente. La presenza di tali informazioni è obbligatoria per la commercializzazione dei prodotti, in quanto garantisce al consumatore la necessaria conoscenza in merito al bene che sta acquistando e, soprattutto, la sicurezza per la salute nell’utilizzo del prodotto.(ITALPRESS).

Foto: Guardia di Finanza di Lodi