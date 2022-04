MILANO (ITALPRESS) – L’Arena di Milano, il 27-28-29 aprile, si appresta ad ospitare le finali dei “Trofei di Milano 2022 – Educazione, Cultura e Sport per i Giovani”, https://www.sportmoviestv.com/ficts-giovani-sport-for-all/trofei-dimilano-2022/, attività interscolastiche sportive e formative a cui hanno aderito 30.135 studenti di 42 Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado della Città Metropolitana di Milano con iscrizioni gratuite verso Milano-Cortina 2026, finalizzate alla diffusione della cultura sportiva e dei valori olimpici tra i giovani.

I “Trofei di Milano” che fanno capo all’AICS Milanese e alla FICTS (presieduta dal professor Franco Ascani, unico italiano Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO), d’intesa con il mondo della Scuola, hanno registrato (dal 1964 ad oggi) la partecipazione di oltre 3 milioni e mezzo di studenti.

Si sta concludendo la 1^ fase de “L’educazione all’olimpismo attraverso le immagini”, il programma di 51 incontri con i ragazzi (di 1.30h ciascuno), con la proiezione interattiva di video (a cui segue dibattito/confronto) sul tema: Valori Olimpici attraverso i Giochi.

Dal 27 al 29 aprile sono in programma all’Arena Brera (ingresso libero) tre giornate di Finali corsa veloce (m. 60 – m.

80) e staffetta mista – con 6.900 studenti in campo. Venerdì 29 aprile grande appuntamento con la “Cerimonia di accensione del Tripode” alla presenza delle Autorità e di campioni dello sport, a cui seguiranno le Finalissime delle attività sportive con ingresso libero per accompagnatori e familiari. Il Campione Olimpico (4×100) Filippo Tortu premierà “I più veloci dei “TROFEI 2022”.

Quest’anno i “Trofei” si allargano geograficamente alle “Aree Olimpiche” e coinvolgeranno le Scuole di Sondrio (in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale) e le Scuole del Veneto (32 Istituti comprensivi iscritti, 26 di Treviso e 6 di Belluno, per un totale di 7.550 studenti) in collaborazione con la Camera di Commercio Treviso-Belluno|Dolomiti, la FICTS (Fèdèration Internationale Cinèma Tèlèvision Sportifs), la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale nell’ambito del Progetto “GenerAZIONE2026”.

Con la Fase sportiva si concluderà anche la fase Formativa/Educativa (svolta nel corso dell’anno scolastico) articolata in 5 Aree: “I Tuoi Giochi”, “I Tuoi Valori”, “I Tuoi Stili di Vita”, “Le Tue Immagini”.

Inoltre, i partecipanti realizzeranno un racconto, con uno o più video (max. 2 minuti), che documenti lo spirito olimpico. Per aiutare i partecipanti, FICTS ha messo a disposizione gratuita online per le Scuole – quale strumento di didattica di supporto – un vasto patrimonio di immagini sportive-educative di tutti i tempi ossia 27.234 video (https://www.sportmoviestv.com/accesso-catalogo-gratis/).

“Le finalità dei “Trofei di Milano” in prospettiva dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, consistono nell’associare lo sport alla cultura e all’educazione in cui l’Olimpismo si pone come uno stile di vita con l’obiettivo di incrementare concretamente le attività motorie dei giovani di cui oggi solo il 10% pratica sport! – afferma il presidente FICTS, Franco Ascani, organizzatore del Progetto ha dichiarato: I ragazzi non hanno bisogno di tavole rotonde, hanno bisogno di fatti. Aiutiamo chi offre questa opportunità”.

