Lo Curto “Lagalla candidatura forte per Palermo”

"Quella di Lagalla è una candidatura seria che può costruire quella prospettiva per Palermo". Lo dice in un'intervista all'Italpress Eleonora Lo Curto, capogruppo dell’Udc all’Assemblea Regionale Siciliana, in merito alle prossime Amministrative di Palermo. mra/sat/gtr