KRANJSKA GORA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – Zrinka Ljutic ha vinto

lo slalom di Kranjska Gora, in Slovenia, valevole per la coppa del mondo femminile di Sci Alpino. La croata, con il tempo totale di 1’39″62 ha preceduto di sedici centesimi la svizzera Wendy Holdener che aveva chiuso con lo stesso tenpo la pèrima manche. Sul gradino più basso del podio la svedese Anna Swenn Larsson, che ha chiuso con un gap di 1″19. L’unica italiana qualificata per la seconda manche, Martina Peterlini, ha chiuso in ventiquattresima, a +3″68 dalla vincitrice. Non qualificate per la seconda frazione Lucrezia Lorenzi, Lara Della Mea, Vera Tschurtschenthaler, Giorgia Collomb e Marta Rossetti.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).