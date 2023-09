Livorno, sequestrati 48,5 kg di cocaina provenienti dal Sud-America

LIVORNO (ITALPRESS) - Ingente sequestro di cocaina al porto di Livorno dai funzionari del locale Reparto Antifrode dell’Ufficio delle Dogane di Livorno e dai finanzieri. In particolare sequestrati 48,5 Kg di cocaina pura suddivisa in decine di panetti. Il sequestro è il frutto del dispositivo di controllo realizzato da GdF e da ADM all’esito di un’attenta analisi dei rischi dei contenitori presenti nel Terminal - per individuare una possibile spedizione, che potesse essere utilizzata per occultare una partita di sostanze stupefacenti. Lo stupefacente, dopo essere stato campionato e analizzato dal locale Laboratorio chimico ADM, verrà distrutto presso l’inceneritore e così strappato alle piazze di spaccio, ove avrebbe fruttato alla criminalità organizzata oltre 34 milioni di euro. mrv/pc/red