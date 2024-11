ROMA (ITALPRESS) – Torna sul podio la squadra azzurra di sciabola maschile nella prima gara della stagione in Coppa del Mondo ad Orano. In Algeria è di bronzo il quartetto con Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri e Pietro Torre. Sesta posizione per la squadra femminile composta da Alessia Di Carlo, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Manuela Spica.

La gara maschile ha visto la formazione del ct Nicola Zanotti battere con un’ottima rimonta finale la Cina nel tabellone degli ottavi di finale per 45-44. Nei quarti è proseguita la corsa del team italiano che ha avuto la meglio sulla Francia grazie ad una grande rimonta nelle fasi finali che ha consentito agli azzurri di piazzare il colpaccio all’ultima stoccata, per 45-44, staccando il pass per le “top 4”. Gli sciabolatori italiani sono stati sconfitti in semifinale dalla Corea per 45-39 e sono stati così dirottati alla finale per il bronzo. Una pronta ripresa quella del quartetto tricolore che nel match per il terzo posto ha conquistato vantaggio fin dalle prime battute superando gli Stati Uniti con il punteggio di 45-32.

Per Pietro Torre, Michele Gallo, Matteo Neri e Giacomo Mignuzzi, quest’ultimo subito pronto all’ingresso in squadra per sostituire l’indisponibile Dario Cavaliere e a sopperire ai problemi fisici accusati da Matteo Neri, un podio meritatissimo che dà grande fiducia a tutto il gruppo sciabola guidato dal ct Nicola Zanotti proprio all’alba della nuova stagione .

Nella competizione femminile, l’Italia ha chiuso al sesto posto.In avvio di giornata vittoria all’ ultima stoccata per 45-44 sull’Azerbaigian negli ottavi di finale. Nei quarti le azzurre Alessia Di Carlo, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Manuela Spica sono state superate con il punteggio di 45-40 dalla Corea vedendosi dirottate nel tabellone dei piazzamenti. Le azzurre si sono subito riprese ed hanno superato l’Ucraina 45-30 entrando nella finale per la quinta posizione. L’Italia delle sciabolatrici ha infine perso contro la Francia per 45-33 chiudendo così al sesto posto la tappa di Coppa del Mondo di Orano.

– foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

