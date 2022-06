NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Italia è ancora una volta partner del Summer Fancy Food Show, in programma dal 12 al 14 giugno al Jacob Javits Convention Center di New York. Mai nessuno aveva ottenuto questo riconoscimento da parte della Specialty Food Association, proprietaria e produttrice dello show. La Specialty Food Association è il più grande network del cibo negli Stati Uniti d’America, fondato nel 1952 a New York, dagli importatori e dagli imprenditori. E’ un’associazione non-profit con 3.000 membri negli Stati Uniti e all’estero.

Il Fancy Food Show è il più grande evento commerciale dedicato alle specialità alimentari del North America e molti addetti ai lavori ritengono la sua edizione estiva di New York al vertice dei saloni del food a livello mondiale.

Ancora una volta gli Stati Uniti, attraverso il loro evento più importante e famoso, dedicato all’agroalimentare, dimostrano tutta la loro passione e stima per il mondo del food and beverage made in italy.

Oggi, in uno scenario di crescente mutamento delle abitudini alimentari dei consumatori, della catena di approvvigionamento e della supply chain, essere Country Partner del SFF è un grande riconoscimento, sia per i prodotti italiani autentici sia per le aziende italiane che con dedizione e capacità contribuiscono a dare credibilità e reputazione a tutto il comparto.

Una occasione unica per le aziende italiane che parteciperanno a questa edizione estiva del Fancy Food di New York, che ritorna dopo tre anni, per lo stop forzato a causa della pandemia.

Tante le iniziative dedicate, previste in questa edizione 2022 che vedrà l’Italia assoluta protagonista della manifestazione, Intero padiglione Italiano al Level 3 della fiera, una comunicazione dedicata a cura della direzione della fiera che sarà di grande supporto per tutti gli attori del made in italy presenti a giugno a New York. Tante iniziative e tante opportunità per una ripartenza sempre più all’insegna del grande prodotto Italiano.

“Siamo entusiasti di avere ancora una volta l’Italia come paese partner del Summer Fancy Food Show, una edizione questa del 2022 dove prevediamo il tutto esaurito – ha affermato Bill Lynch, presidente della Specialty Food Association – Avremo acquirenti e visitatori provenienti da tutto il mondo. L’Innovazione ancora una volta sarà protagonista del nostro show. Offriremo diverse attrazioni: dall’Incubator Village al padiglione dedicato alle Startup, e l’immancabile evento dedicato ai vincitori del premio SoFi del 2022”.

Innovazione e nuove tendenze, e per il Trendspotter dell'SFA per il 2022 la grande protagonista sarà la pasta “Pastàs Comeback”, quindi ancora una volta l’Italia al centro dell’attenzione. I consumatori sono molto interessati agli alimenti a base vegetale e l’Italia è all’avanguardia in questo settore. L’Italia, offre prodotti perfettamente in linea con le nuove tendenze alimentari degli statunitensi.

“E’ per me un immenso piacere essere di nuovo qui, dopo 3 lunghi anni di assenza, e dare il benvenuto a tutti in un’area espositiva italiana vasta e bella come sempre, se non di più. – dichiara Antonino Laspina, direttore dell’Agenzia ICE di New York e Coordinatore della rete USA – Siamo tornati con gli stessi prodotti eccezionali e unici e con più entusiasmo e ambizione di essere il meglio che possiamo essere. L’Italia ha sofferto ma non si è mai arresa. I produttori di cibo stavano producendo durante i periodi più difficili in attesa di questo momento in cui il Tricolore è, ancora una volta, al top. Per la prima volta alle fiere Fancy Food, in questa edizione diamo il benvenuto a Coldiretti come partner per presentare il meglio d’Italia: con un milione e mezzo di soci. Questa edizione estiva, siamo estremamente orgogliosi di essere stati nominati Paese Partner della Specialty Food Association. E’ il riconoscimento della nostra lunga collaborazione e amicizia”.

“Essere Paese Partner è una sfida e noi siamo all’altezza. – ha concluso Laspina – Visitare l’area espositiva italiana è un viaggio attraverso le regioni italiane, dagli oli d’oliva forti del sud ai formaggi granulosi del nord, dalla pasta vicino ai vulcani ai biscotti profumati della terra dei monumenti e delle statue. In nessun altro luogo troverete tanta varietà, diversità di ingredienti, freschezza, qualità salutari e, soprattutto, quello che ci piace chiamare l’inimitabile Sapore d’Italia.

Siamo felici di potere finalmente dire: Bentornati in Italia!”

“Finalmente si torna a New York! – ha dichiarato Donato Cinelli, presidente di Universal Marketing, agente esclusivo per l’Italia della Specialty Food Association – e torniamo subito da grandi protagonisti con l’Italia Country Partner di questa edizione 2022 del Summer Fancy Food, dimostrazione di quanto sia, oggi piùche mai, importante e strategico il ruolo dell’Italia nella fiera agroalimentare più importante degli Stati Uniti d’America. Le aziende Italiane hanno scelto con forza il Fancy Food, e di questo siamo molto contenti, perchè da oltre trent’anni come Universal Marketing abbiamo puntato tantissime risorse su questo appuntamento americano, da sempre convinti delle grandi potenzialità del progetto espositivo”.

“Abbiamo avuto un meraviglioso sold out nelle richieste di adesione, – ha concluso Cinelli – un grande momento di ripartenza, questa la risposta migliore alla nostra visione e lungimiranza”.

– foto Pellerito/GP Communications North America Inc. –

(ITALPRESS).