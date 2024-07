ROMA (ITALPRESS) – Il 2023 è stato un anno “spettacolare e irripetibile” per il pentathlon moderno azzurro che si presenta ai Giochi Olimpici di Parigi al gran completo con quattro atleti in gara che, nell’ultimo trienno, hanno saputo portare l’Italia dove mai era arrivata prima. E ora puntano ancora più in alto per dimostrare che il 2023 non è stato davvero “irripetibile” e nel 2024 si scriverà un nuovo e ancora più importante capitolo in quella che sarà un’edizione olimpica storica. L’appuntamento sarà in un luogo storico: i giardini della Reggia di Versailles dove sarà allestito lo stadio del pentathlon che dal 9 all’11 agosto ospiterà semifinali e finali. L’8 agosto, invece, il torneo di scherma (Ranking Round) si svolgerà alla North Paris Arena. “La squadra arriva a Parigi in condizioni buone, con la speranza di poter raggiungere risultati importanti”, ha spiegato all’Italpress il presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno Fabrizio Bittner. Elena Micheli, Alice Sotero, Giorgio Malan e Matteo Cicinelli arriveranno in Francia il 6 agosto con bagagli di esperienza diversi ma un obiettivo comune: regalare un finale memorabile alla spedizione azzurra ai Giochi di Parigi. Se tre anni fa a Tokyo, appena 22enne, Elena Micheli ha chiuso al 33° posto la sua prima esperienza olimpica, oggi l’atleta romana del Centro Sportivo Carabinieri arriva a Parigi con due titoli mondiali consecutivi in bacheca (2022 e 2023), la vittoria in finale di World Cup 2023, e una maturità che le consente di mettere a frutto le sue doti nei momenti che contano. Nel 2024, nonostante un paio di stop per lievi infortuni, ha conquistato un terzo posto in World Cup e l’oro europeo a squadre. Al suo fianco, pronta a sfidarla ancora una volta la sua amica-rivale Alice Sotero, che avevamo lasciato in lacrime a Tokyo per quell’amaro quarto posto e la medaglia sfumata all’ultima serie di tiro. Intanto la pentatleta astigiana delle Fiamme Azzurre, 33 anni, nel 2022 è diventata mamma della piccola Ginevra, e nel 2023 ha vinto il titolo europeo e l’argento mondiale. Nonostante un problema serio all’occhio sinistro che, nel giugno scorso, ha messo a rischio la sua partenza per Parigi, ora Alice è pronta a riprendersi quella medaglia mancata tre anni fa. Con lei un anno fa sul tetto d’Europa c’era anche Giorgio Malan, 24enne torinese delle Fiamme Azzurre, che appena due settimane fa a Budapest si è confermato sul podio europeo conquistando l’argento, e alla sua prima partecipazione ai Giochi Olimpici è pronto a far bene. Come vuole dare il massimo l’altro esordiente, Matteo Cicinelli (Centro Sportivo Carabinieri), che grazie a un’ottima annata e al quarto posto in World Cup ad Ankara, è riuscito a staccare il pass per Parigi con il ranking olimpico. Con il giusto pizzico di scaramanzia, a due settimane esatte dal via delle gare a cinque cerchi, il Presidente Bittner conferma: “Siamo speranzosi”. Gli azzurri dovranno vedersela con i colleghi inglesi, su tutti French e Choong campioni olimpici in carica, con i padroni di casa della Francia, con l’Egitto che negli ultimi anni si è portato ai vertici del pentathlon internazionale, assieme a Ungheria, Corea, Lituania, Repubblica Ceca. Tutti i 72 pentatleti qualificati, però, hanno già la certezza di entrare a far parte della storia di questo sport: a Versailles, infatti, saranno gli ultimi a gareggiare nella prova di equitazione, che saluterà definitivamente il pentathlon moderno dopo i Giochi di Parigi, e a Los Angeles 2028 sarà sostituita dalla nuova disciplina a ostacoli.

– foto Uipm –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]