PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’ItalGAM ha messo piede sul Field of Play della Bercy Arena, teatro dei Giochi parigini. “Che impressione il campo gara allestito a tema olimpico – ha raccontato in zona mista Mario Macchiati – Quei cinque cerchi fanno un certo effetto, lo ammetto. E’ strano perchè sei abituato a guardarli in tv, invece adesso ci sei dentro, ci cammini sopra. E’ davvero bello, emozionante. Forse anche troppo. Bisogna stare attenti a gestire i sentimenti e a restare lucidi. Oggi abbiamo preso le misure”. Sul podio per la prova generale c’erano tutti i tecnici – il dtn Giuseppe Cocciaro, gli allenatori Alberto Busnari, Marco Fortuna e Paolo Pedrotti e il capomissione Roberto Pentrella – che hanno accompagnato i loro ragazzi lungo le sei rotazioni, partendo dagli anelli e girando insieme a Svizzera, Turchia e Spagna. “Abbiamo preso confidenza – aggiunge Carlo Macchini, uno dei più attivi sui social in questi giorni – Ci siamo presi la tranquillità di non essere perfetti al 100%, per dare il massimo sabato. Palazzetto pazzesco, luci fortissime che risalteranno quanto di bello faremo. Ho cercato di emozionarmi il più possibile oggi per essere più concentrato in qualifica- Ho anche incrociato Tang Chia Hung, che credo sarà uno degli avversari più temibili alla sbarra”. Ma non è solo il taiwanese a destare l’interesse dei nostri atleti. Al Villaggio, infatti, si fanno tanti incontri. “Ho visto Alcaraz e Nadal – conferma Lorenzo Minh Casali – ed ho capito che non mi trovavo in un posto normale. Però, a parte i ginnasti, non ne conosco molti altri. Anzi sì, visto un campione del mondo da molto vicino… si chiama Nicola Bartolini – conclude l’anconetano tra le risate dei compagni. L’atmosfera è molto buona, la squadra viaggia serena e il gruppo si sta godendo ogni istante, con lo spirito giusto. Lo spirito olimpico, appunto. “Mi sento solo un pò stanco – dice Yumin Abbadini – non è facile lavorare a questi orari. Ma ci siamo allenati tanto per arrivare pronti”. Ci penserà l’adrenalina a dare la carica al momento giusto, come sa bene l’allenatore del talento bergamasco, quel Busnari che di Olimpiadi ne ha fatte quattro da atleta e che, nel Villaggio, sembra essere tornato nel suo elemento naturale. “Anche se da ginnasta era diverso”, precisa lui. Al termine del Podium Training della terza ed ultima suddivisione maschile il direttore tecnico italiano ha ufficializzato l’ordine di salita agli attrezzi Anelli: Macchiati/Abbadini/Casali/Bartolini. Volteggio: Abbadini/Macchiati/Casali/Bartolini. Parallele pari: Abbadini/Casali/Macchiati/Bartolini. Sbarra: Macchiati/Casali/Abbadini/Macchini. Corpo libero: Macchiati/Abbadini/Casali/Bartolini. Cavallo con maniglie: Macchini/Casali/Macchiati/Abbadini.

– Foto Ufficio Stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]