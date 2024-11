Liste d’attesa in Sicilia, Schifani “Saremo intransigenti”

PALERMO (ITALPRESS) - "Lunghe liste d'attesa all'ASP di Agrigento? Saremo intransigenti. I direttori generali sono stati nominati a tempo, hanno un anno di tempo per ridurle. Saranno chiamati a responso alla loro scadenza. Verificheremo la loro attività. Su Agrigento sono intervenuto e verrà effettuata una ispezione rigorosa. Non basta chiedere scusa dopo che il danno è stato effettuato". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine del convegno "Blue Economy: Valorizzare il patrimonio e le risorse del mare in Sicilia", che si è svolto al Marina Convention Center di Palermo. (ITALPRESS). xd6/abr/red