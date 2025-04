Liste d’attesa e poteri sostitutivi, il 45% degli italiani promuove la linea del Governo

ROMA (ITALPRESS) – Nei giorni scorsi, durante la conferenza Stato-Regioni si è arrivati a uno “strappo” con il Ministero della Salute in tema di liste d’attesa. Le Regioni, infatti, non approvano l’introduzione di poteri sostitutivi esercitabili dal Governo nei casi in cui queste ultime si dimostrino inadempienti circa i provvedimenti da attuare per ridurre le liste d’attesa.

Secondo le Regioni, questi poteri sostitutivi interferiscono sulle proprie competenze, mentre per il Governo rappresentano una soluzione estrema in casi di gravi inadempienze e a tutela della salute dei cittadini, non un’ingerenza nelle competenze delle Regioni. Sulla base delle informazioni emerse, dunque, quasi la metà della popolazione (il 45,4%) approva la linea intrapresa dal Governo e, quindi, l’introduzione di poteri sostitutivi. Da un punto di vista politico, a mostrare delle riluttanze nei confronti di questa norma sono i soli elettori dei principali partiti di opposizione.

Considerando anche il fatto che le liste d’attesa rappresentano da tempo una delle priorità degli italiani, un cittadino su due teme che questo tira e molla tra Regioni e Governo e il continuo rinvio della discussione in merito, possa solo peggiorare e allungare ulteriormente le liste d’attesa della sanità italiana. Dati Euromedia Research – Realizzato il 18-22/04/2025 con metodologia CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

