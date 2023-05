SAN DONATO MILANESE (MILANO) (ITALPRESS) – Sono tantissimi, variopinti e divertiti gli appassionati di Mini che una volta all’anno celebrano e diffondono insieme il loro “Big Love” in un evento molto speciale: l’International Mini Meeting. Per l’edizione 2023 – dal 25 al 29 maggio – il verde del Chianti ha fatto da sfondo all’evento più elettrizzante dell’anno per i Mini lovers, organizzato da Mini Owners Club, lo storico club fiorentino, con il supporto di Mini Italia. L’International Mini Meeting è stato fondato nel 1978 da appassionati delle Mini classiche e da allora si è trasformato nel più grande evento annuale del mondo per i club e tutti i fans del brand, momento ideale di incontro tra le Mini classiche e la nuova generazione di modelli. Molte quelle in esposizione al hu Norcenni Girasole Village che ripercorrono idealmente il legame tra la storia, l’attualità fino ad arrivare ad esplorare il futuro grazie alla Mini Concept Aceman esposta in prima nazionale agli IMM’23. Molti anche i ricambi e accessori, test drive e un’atmosfera da festival con musica dal vivo, che unisce tutte le anime del mondo Mini.

Un programma fitto di attività all’interno del villaggio e attraverso la campagna toscana ha animato e intrattenuto la numerosissima community di Mini lovers. Oltre 6000 appassionati con 1.600 vetture hanno partecipato nell’arco dei quattro giorni, che si è conclusa domenica con una parata di oltre 800 vetture arrivate da tutte le nazioni che hanno sfilato sulle colline fiorentine. “L’IMM è un’occasione per condividere e diffondere i valori di inclusione, solidarietà, responsabilità ed attenzione per il pianeta che sono racchiusi nella filosofia di Mini Big Love for the People, Big Love for the Planet – dichiara Federica Manzoni, Head of Mini Italia. IMM per noi è la massima espressione del concetto di BIG LOVE, che siamo orgogliosi di poter celebrare con tutta la vasta community MINI con 5 giornate all’insegna del divertimento”. Passeggiando per il villaggio, oltre alle Mini d’epoca, gli appassionati hanno potuto vedere e provare la gamma di prodotti attuale, inclusi i modelli elettrici. In particolare, hanno fatto da padrone le esposizioni della Cabrio Electric, una edizione limitata a 999 esemplari in tutto il mondo e della Concept Aceman, il primo crossover completamente elettrico della nuova famiglia Mini.

La sostenibilità, infatti, fa parte del Dna di Mini. Il designer Sir Alec Issigonis – ingegnere britannico inventore della Mini – ha coraggiosamente reinventato il concetto di auto per superare la sfida di una crisi petrolifera globale. Oggi, la stessa passione spinge MINI ad andare avanti per affrontare le sfide di una nuova generazione di prodotti che prosegue il percorso verso un futuro completamente elettrico, attraverso una serie di azioni e ambizioni di sostenibilità.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

(ITALPRESS).