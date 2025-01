PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Vittoria di misura per l’Inter, che batte 1-0 lo Sparta Praga ed è quasi certa di un posto tra le prime otto della classifica generale della Champions League, che garantirebbe ai nerazzurri di evitare i playoff di metà febbraio. Decisiva la rete di Lautaro Martinez, che ritrova un gol in coppa dopo l’ultimo siglato ad ottobre contro la Stella Rossa. Bastano infatti dodici minuti all’Inter per trovare il gol dell’argentino, nonostante una difesa compatta e ordinata dello Sparta Praga: è Bastoni a crossare col mancino e pescare proprio Lautaro, rapido nella volEe di prima che sbatte sulla traversa e si infila dove Vindahl non può nulla. Uno a zero e gara che non sembra cambiare spartito, con l’Inter che prosegue nel suo giro palla mentre lo Sparta si trova sempre posizionato nella propria trequarti ad attendere con passività le iniziative nerazzurre. Al 26′ la palla buona ce l’ha Asllani, che viene servito al limite dell’area su un recupero palla alto di Mkhitaryan ma, per via di un brutto rimbalzo, calcia sopra la traversa. Circa dieci minuti più tardi però è la squadra di casa a farsi vedere, sul tiro dall’interno dell’area di Birmancevic sul quale Sommer è reattivo in due tempi. Si va così all’intervallo, con l’undici di Inzaghi in controllo ma avanti solo di una rete, tornando in campo e subendo però una nuova iniziativa dello Sparta Praga, ancora con Birmancevic, bravo a girarsi rapidamente in area e concludere, con Sommer ancora in respinta. Segnali da parte dei cechi che mettono in allerta l’Inter, che al 60′ troverebbe il raddoppio con Dumfries ma il tutto viziato da una posizione di fuorigioco precedente di Dimarco. Annulla tutto il Var e match che riparte ancora sull’1-0, con lo Sparta che resta in gara seppur sia l’Inter a cercare con insistenza la rete del doppio vantaggio, con a referto un paio di tiri poco angolati di Lautaro e una conclusione più pericolosa, nel quarto d’ora finale, del subentrato Frattesi, sul quale Vindahl ha dovuto allungarsi in tuffo. Da qui una fase di gestione abbastanza sapiente da parte dell’Inter, con lo Sparta Praga che poche volte alza la sua pressione lasciando così la possibilità a Lautaro e compagni di congelare il risultato fino al termine della gara.

