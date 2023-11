L’inflazione rallenta ancora

ROMA (ITALPRESS) - Rallenta ancora l'inflazione. A ottobre 2023 l'Istat stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registri una diminuzione dello 0,2% su base mensile e un aumento dell'1,7% su base annua, da +5,3% nel mese precedente. Il dato annuo è in leggero calo rispetto alla stima preliminare di +1,8%. La consistente decelerazione del tasso di inflazione secondo l'Istat si deve prevalentemente al forte rallentamento dei prezzi energetici, in misura minore, di quelli degli Alimentari non lavorati.