L’inflazione corre ancora, è ai massimi degli ultimi 13 anni

Continua a correre l'inflazione in Italia, portandosi a un livello che non si registrava da settembre 2008. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a novembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra un aumento dello 0,7% mensile e del 3,8% su base annua. fsc/sat/red