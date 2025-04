Linda De Luca presenta il libro “Avrai sempre la mia voce” a New York

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Emozioni forti domenica al Sullaluna bistrot & independent bookshop nel West Village di New York, dove Linda De Luca ha presentato il suo libro "Avrai sempre la mia voce" (Bollati e Boringhieri, 2025), dedicato alla sua esperienza come interprete medica nei maggiori ospedali di New York. Intervistata da Stefano Vaccara e sollecitata dal pubblico, l’autrice ha raccontato otto anni vissuti accanto a pazienti italiani e italoamericani spesso privi degli strumenti linguistici per affrontare momenti critici tra diagnosi, operazioni e rinascite. Il libro, definito da Roberto Saviano “un’opera necessaria”, ripercorre storie vere in cui la voce dell’interprete diventa ponte vitale tra medici e pazienti, trasformando la traduzione in un atto di cura. Tra episodi di alta tensione – come interventi neurochirurgici a paziente sveglio – e momenti di commozione, De Luca esplora il potere delle parole nella guarigione, raccontando anche il costo emotivo di chi si fa carico delle vite altrui. xo9/mgg/gtr (Video di Stefano Vaccara)