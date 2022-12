MILANO (ITALPRESS) – Pianificazione e consulenza finanziaria: due ingredienti fondamentali per la buona riuscita di un progetto imprenditoriale di successo come quello di Davide Oldani. Intervistato da Marco Montemagno per Edufin 3.0 – il progetto lanciato da Banca Generali insieme a Monty per portare l’educazione finanziaria al grande pubblico sui social media – lo chef stellato sottolinea l’importanza di avere al proprio fianco una banca come quella del Leone che da oltre 10 anni crede nei suoi valori e nella sua mission e lo supporta nei suoi progetti di vita.

“In cucina si lavora costantemente per trovare le ricette giuste che uniscano innovazione e sostenibilità per offrire ai clienti un servizio sempre di alta qualità, e per farlo è necessario avere un team di collaboratori affiatato. Allo stesso tempo per affrontare le sfide di un progetto imprenditoriale serve avere accanto persone di fiducia che sappiano valorizzare con professionalità e competenza il risparmio attraverso una pianificazione strategica nel lungo termine”, commenta Oldani.

Attenzione al dettaglio e qualità del servizio per lo chef sono caratteristiche che accomunano lo chef e Banca Generali. “E’ una banca fatta di persone che sono sempre al mio fianco consigliandomi e appoggiando le mie idee, non solo quelle nell’immediato, ma soprattutto quelle che rientrano in progetti di lungo termine. In questo senso credo che la mia testimonianza possa essere utile in questo percorso dedicato all’ educazione finanziaria. Per me è infatti fondamentale il rapporto di fiducia instaurato negli anni con una banca in grado di valorizzare il talento e la qualità come ingredienti di una ricetta vincente utile a offrire un servizio unico e distintivo”, spiega Oldani.

Così come in cucina è necessario poter contare su una brigata con le giuste competenze per raggiungere l’eccellenza, allo stesso tempo secondo l’imprenditore occorre evitare il “fai da te” negli investimenti affiancandosi a un consulente finanziario che con professionalità proponga soluzioni volte alla tutela del risparmio con un’offerta basata su esigenze semplici, ma anche più complesse come il passaggio generazionale, ottenendo da un lato un rendimento e dall’altro la protezione da fattori come inflazione e volatilità attraverso la diversificazione.

Il format di Edufin 3.0 ricalca il tradizionale “4 chiacchiere con…” che caratterizza il percorso editoriale di Montemagno: un’ora di chiacchierata informale in compagnia di esperti internazionali e personalità di spicco su argomenti di educazione finanziaria. La presenza di sportivi, attori, personaggi dello spettacolo ed educatori offre infatti spunti di riflessione e punti di vista nuovi da parte di persone esterne al mondo della finanza e degli investimenti. Il progetto si svilupperà con una durata iniziale di 1 anno, attraverso 52 interviste.

“L’educazione finanziaria attraverso i social media è una grande opportunità perchè ci consente di raggiungere generazioni che usano nuove piattaforme per informarsi attraverso un contenuto che sia ingaggiante, ma anche valido per l’elevata qualità dei temi trattati e le competenze degli ospiti coinvolti che possono vantare forti competenze”, spiega Montemagno.

Partite a fine settembre le prime puntate hanno già spaziato dall’ABC degli investimenti alle criptovalute, per poi passare a comprendere le dinamiche e le modalità con cui le nuove generazioni approcciano il mondo dei mercati finanziari fino ad arrivare a parlare proprio dell’importanza della pianificazione e della consulenza finanziaria per un imprenditore come lo chef Oldani. Un percorso che ha già coinvolto in poche settimane oltre 1,5 milioni di follower.

– foto screenshot intervista Marco Montemagno a Davide Oldani per Edufin 3.0 –

