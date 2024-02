LIMBIATE (MONZA E BRIANZA) – Incendio in una Rsa a Limbiate nella notte, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. 30 i pazienti evacuati dai Vigili del Fuoco, che sono stati portati in un’area della struttura non interessata dalle fiamme. Prosegue l’azione di presidio e monitoraggio dei vigili del fuoco, in corso sopralluoghi tecnici. (ITALPRESS).

Foto: Vigili del Fuoco Monza