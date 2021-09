GENOVA (ITALPRESS) – “E’ stato un anno lungo e impegnativo, molte cose sono state. Il Covid è ancora da gestire, il mondo deve ripartire, ma voglio ringraziare la squadra, i loro collaboratori, tutta la Regione. I risultati si sono visti e si vedranno ancora di più nel futuro”. Lo ha detto oggi il presidente ligure Giovanni Toti facendo il bilancio sul primo anno di amministrazione della nuova giunta. “Abbiamo chiuso un anno complesso ma lo abbiamo chiuso bene – ha commentato ancora Toti – Non abbiamo mai rallentato il volume degli investimenti, nonostante la difficoltà di operare negli uffici in termini di gare e negli uffici. Chiudiamo il primo anno con un avanzo che abbiamo investito totalmente nella campagna Restart Sanità”. Durante la conferenza stampa, Toti ha annunciato che “il piano Restart è in via di definizione con le aziende. Lo porteremo in giunta con la suddivisione di spesa martedì prossimo, dopodichè diventerà sostanzialmente operativo”.

“Sono già stati attribuiti dal San Martino a scendere i piani aggiuntivi che i direttori generali ritengono di poterci consegnare. Dove questo non sarà possibile allargheremo le convenzioni dei privati già accreditati sulla nostra sanità fino a spendere l’importante cifra di 24 milioni in prestazioni mancate negli ultimi mesi – ha aggiunto Toti – Tengo a precisare che sono prestazioni aggiuntive rispetto a quelle del 2019, quindi non solo abbiamo chiesto alle nostre aziende di tornare alla produzione pre-Covid, ma di aumentare quella produzione di 24 milioni in un solo trimestre e poi di oltre 30 milioni all’anno nei prossimi tre anni”.

(ITALPRESS).