GENOVA (ITALPRESS) – “Sono orgoglioso della Liguria che abbiamo costruito. In una Europa in declino, la nostra regione è cresciuta e ha chiaro il suo futuro. Abbiamo lavorato ‘ossessionatì dalla volontà di far crescere l’occupazione, le opportunità, la libertà di impresa, la ricchezza del territorio e di snellire le pratiche burocratiche per chi investe e dà lavoro. Dall’altra parte, certa sinistra e i suoi cantori di certa stampa, vorrebbero costruire un mondo all’opposto di questo. Un mondo ‘ossessionatò dal declino, dalla decrescita, dal pessimismo: abbasso il Modello Genova, viva la burocrazia, il sospetto verso chi lavora e produce, le infrastrutture come un danno ambientale e covo di malaffare, disagio verso ciò che è comunicazione, spettacolo e allegria. Sempre che non si canti dal palco ‘Bella Ciaò, con coreografia di bandiere rosse. Poche, perchè i liguri sanno e sapranno scegliere, nelle urne e anche nelle edicole”, così scrive Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

