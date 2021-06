GENOVA (ITALPRESS) – In Liguria è stato sospeso in via cautelativa un lotto di vaccino AstraZeneca dopo i due casi di trombosi che riguardano una 18enne e una 34enne ricoverate all’ospedale San Martino di Genova. A comunicarlo è l’agenzia regionale Alisa in una nota. Si tratta del lotto ABX1506. “E’ in corso la ricognizione per verificare eventuali giacenze del lotto in questione nelle sedi di vaccinazione della Liguria – spiega Alisa – Appena ricevuta la segnalazione delle due reazioni avverse, che riguardano le due giovani donne attualmente ricoverate al policlinco San Martino, si è attivata la rete di farmacovigilanza e sono state inviate tempestivamente all’Aifa le segnalazioni. Il lotto interessato è stato quindi sospeso in via precauzionale”. La 18enne è entrata ieri in coma e la 34enne è in miglioramento dopo aver subito un intervento chirurgico.

