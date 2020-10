GENOVA (ITALPRESS) – “Credo che l’accordo politico trovato in queste ore sia un accordo equilibrato che ovviamente lascerà qualcuno soddisfatto, qualcuno meno. Ma tutti potranno ritenersi parte di questo progetto con lo stesso spirito degli ultimi cinque anni”. Con queste parole il presidente ligure Giovanni Toti ha annunciato in diretta Facebook la composizione della nuova giunta per i prossimi cinque anni. Tre assessori appartengono alla lista “Cambiamo con Toti presidente”, due alla Lega e due a Fratelli d’Italia. Esclusa invece Forza Italia, che avrà la segreteria della presidenza del consiglio.

Cinque dei sette assessori sono stati riconfermati dalla vecchia giunta con gli stessi compiti: si tratta di Andrea Benveduti (Lega) con delega a sviluppo economico, energia e porti; Ilaria Cavo (Toti presidente) che avrà scuola, cultura e formazione; Giacomo Giampedrone (Toti presidente) alla protezione civile, infrastrutture e lavori pubblici; Marco Scajola (Toti presidente) per urbanistica e demanio; Gianni Berrino (Fratelli d’Italia) riconfermato a turismo, lavoro e turismo.

Le new entry sono Simona Ferro (Fratelli d’Italia) che si occuperà di personale, scuola e animali, e Alessandro Piana (Lega), ex presidente del consiglio, con delega ad agricoltura, caccia e pesca. Toti terrà per sè le deleghe a bilancio e sanità. L’accordo con gli alleati prevede inoltre che la Lega esprima la presidenza del consiglio regionale.

