Liguria, per oltre 600 bambini al via il progetto “VelaScuola

GENOVA (ITALPRESS) – L’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro questa mattina ha visitato lo Yacht Club Italiano, al Porticciolo Duca degli Abruzzi, in occasione dell’avvio dell‘edizione 2025 di VelaScuola, il progetto nato nel 2018 per avvicinare i giovani alla disciplina della vela.

L’iniziativa, promossa a livello nazionale dalla Federazione Italiana Vela e realizzata a Genova in collaborazione con Regione Liguria, coinvolge ogni anno migliaia di studenti: l’edizione 2025, nel capoluogo ligure, vede la partecipazione di 10 scuole per un totale di 653 alunni.

“Per molti bambini si tratta di un vero e proprio battesimo della vela, un’occasione unica per avvicinarsi per la prima volta a questo meraviglioso sport e, più in generale, alla cultura marinara – spiega l’assessore Ferro -. Andare per mare insieme con i propri compagni di classe e gli insegnanti dello Yacht Club Italiano non significa solamente fare attività all’aria aperta, ma imparare alcuni importanti valori che lo sport porta con sé come il lavoro di squadra, l’inclusione e il rispetto dell’ambiente. Le discipline nautiche sono legate a filo doppio a Genova e alla sua secolare storia marinara: siamo orgogliosi di sostenerle e promuoverle tra le giovani generazioni nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport”.

-Foto regione Liguria-

(ITALPRESS).