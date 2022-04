GENOVA (ITALPRESS) – Sono 1.106 gli over 80 e le persone con più di 60 anni con elevata fragilità che in poco più di due ore, nel primo giorno disponibile, si sono prenotate per effettuare la quarta dose di vaccino anti Covid. Gli appuntamenti per le somministrazioni saranno disponibili già a partire da domani, mercoledì 20 aprile e contestualmente sarà avviata anche la vaccinazione con la quarta dose anche agli ospiti anziani delle Rsa. Possono accedere alla quarta dose gli over80 che siano stati sottoposti al primo booster da almeno quattro mesi (e non abbiano contratto l’infezione successivamente al richiamo), ai quali si aggiungono le persone over60 con elevata fragilità, anch’esse vaccinate con la dose booster da almeno 4 mesi e che presentino specifiche patologie. “Nonostante l’elevata circolazione – ha detto il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti –, ora il virus ci fa meno paura e di questo dobbiamo dire grazie alla campagna vaccinale che ci sta permettendo di tornare alla normalità e soprattutto di tutelare la nostra salute. Il numero degli ospedalizzati continua ad essere sotto controllo e anche i ricoverati lo sono a causa di altre patologie non correlate con il virus. Per questo è importante che le persone più anziane e fragili continuino a salvaguardare la propria salute”.(ITALPRESS).

