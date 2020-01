Sono 299 gli interventi in difesa del suolo, per un totale di 142 milioni di euro, finanziati in Liguria grazie al riparto della seconda tranche dei fondi della protezione civile nazionale per il maltempo nell’autunno 2018. Le risorse sono destinate a 127 Comuni, alle tre Province e alla Città metropolitana di Genova e sono state distribuite sulla base delle priorità indicate dagli Enti locali. Il piano verrà inviato a Roma per il via libera definitivo.

“Avevamo detto che entro gennaio avremmo diviso i fondi per tutti i Comuni e così è stato. Gli interventi sono stati scelti dagli stessi Comuni”, ha commentato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che oggi ha firmato il decreto di approvazione del piano di riparto. “Parliamo di 142 milioni di euro che non sono più per recuperare i danni passati ma di interventi strutturali di difesa del suolo e messa in sicurezza del nostro territorio, ai quali si aggiungono 4 milioni di interventi regionali per il cosiddetto piano strade dell’entroterra”, ha aggiunto il Governatore ligure.

“Entro settembre questi fondi devono essere cantierati, quindi sono risultati che i cittadini vedranno in brevissimo tempo”, ha spiegato Toti. L’ordinanza della Protezione civile nazionale ha suddiviso le risorse assegnate alla Liguria per l’emergenza post mareggiata su tre annualità: nel 2019 sono stati ristorati tutti i danni da somme urgenze e gli interventi strutturali agli enti locali, che hanno avviato i lavori nei tempi previsti entro il 30 settembre scorso. A questo si è aggiunto il risarcimento a privati e attività produttive aventi diritto. L’ultima parte di fondi sarà pari ad altri 100 milioni di euro, previsti per il 2021. “È segno che i provvedimenti legislativi quando ben costruiti hanno effetti importanti sul territorio, sulla sicurezza della vita dei cittadini e sul rammendo delle nostre infrastrutture, che è tanto prezioso e quanto in ritardo”, ha concluso Toti.

