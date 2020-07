GENOVA (ITALPRESS) – Sono stati consegnati questa mattina gli ausili sportivi a 12 ragazzi e ragazze, atleti paralimpici, grazie al finanziamento di 40 mila euro stanziati nel 2019 da Regione Liguria, su proposta della vicepresidente e assessore regionale alla sanità Sonia Viale. Risorse che sono servite ad acquistare sedili particolari per la vela, handbike, carrozzine per il basket o per il tennis e panche per il sollevamento pesi.

A queste si andranno ad aggiungere gli ulteriori 40 mila euro stanziati nelle scorse settimane dalla Giunta regionale che serviranno a dare ulteriori risposte alle richieste degli atleti. Su quest’ultimo finanziamento, il cui bando si è chiuso lo scorso 15 luglio, sono già arrivate 25 domande che potranno essere interamente coperte. “La Liguria è stata la prima regione in Italia a stanziare un contributo di questo tipo – sottolinea la vicepresidente Viale – destinato a persone con disabilità, prevalentemente motoria, iscritte a società sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico. Come Regione Liguria abbiamo puntato molto sul binomio sport e benessere, anche in relazione alla disabilità: l’attività sportiva infatti è uno straordinario strumento di inclusione sociale, di promozione della salute e di prevenzione. Inoltre è per noi motivo di grande orgoglio sostenere i nostri atleti disabili che, sempre più spesso, si affermano nelle competizioni nazionali e internazionali, portando in alto il nome della Liguria: questi ragazzi sono fonte di ispirazione e costituiscono uno sprone per tanti altri giovani che si trovano ad affrontare la disabilità, anche a seguito di un trauma o di un incidente stradale. Anche quest’anno ho provveduto a rifinanziare il bando per un ammontare di 40 mila euro con una delibera del 29 maggio. L’avviso si è concluso lo scorso 15 luglio e contiamo di poter dare una risposta a tutte le 25 domande pervenute”.

