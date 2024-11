GENOVA (ITALPRESS) – Tra i tecnici che affiancheranno l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò ci sarà “solo una persona che riceve lo stipendio” perchè “la mettiamo dentro alla struttura”, mentre “tutti gli altri sono incarichi gratuiti”. Lo ha detto oggi Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, a margine dell’apertura della Genova Smart Week. Domani è in programma il primo Consiglio regionale che vedrà il giuramento di Bucci, mentre la settimana successiva verrà presentata formalmente la giunta. Nel frattempo a Palazzo Tursi si completerà l’iter della decadenza da sindaco: “Il 3 dicembre sarà l’ultimo consiglio comunale per me, me lo auguro”, ha specificato Bucci. La prima delibera della nuova giunta regionale riguarderà proprio “le nuove figure che entrano nella sanità” e “i commissari per tutti i progetti”.

Inoltre verranno varati i provvedimenti per istituire il Consiglio superiore della sanità coordinato da Matteo Bassetti e il decreto per assegnare un pacchetto di deleghe (tra cui Sviluppo economico, Blue economy e Porti) al consigliere regionale Alessio Piana della Lega, in attesa di cooptarlo nella futura giunta a nove assessori. Ad affiancare l’assessorato alla Sanità, con diversi ruoli, saranno l’attuale direttore generale di Liguria Digitale Enrico Castanini, l’ex assessore Angelo Gratarola e i manager Luciano Grasso e Santiago Vacca.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).