GENOVA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando a un progetto specifico che consente di dare garanzie al proprietario per far sì che ci possano essere anche gli affitti lunghi”. Lo ha detto il presidente della Liguria Marco Bucci a margine di un evento a Genova sul decreto Salva Casa. “Stiamo lavorando a un fondo rotativo, ci sono tante cose che stiamo analizzando. Non vi posso dire che cos’è adesso, ma il problema è noto, è conosciuto e ci stiamo lavorando”, ha confermato il governatore.

“Se uno dà garanzie di poter pagare sempre l’affitto, l’affitto annuale è in genere superiore all’affitto di poche settimane, anche se quest’ultimo ha prezzi molto più alti – ha spiegato -. Quindi noi dobbiamo aiutare soprattutto le coppie giovani, ma anche quelle meno giovani, a poter trovare l’affitto mettendo delle garanzie”.

– foto ufficio stampa Regione Liguria –

(ITALPRESS).