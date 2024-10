GENOVA (ITALPRESS) – Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato oggi con 17 voti favorevoli e 8 contrari il bilancio previsionale 2025-2027 e la legge di stabilità. E’ stata l’ultima seduta della legislatura prima delle elezioni di fine ottobre. Un “bilancio tecnico che garantisce la continuità amministrativa dell’ente”, la formula utilizzata dalla giunta per portare gli atti in aula con tre mesi di anticipo rispetto ai tempi consueti, in modo da scongiurare l’esercizio provvisorio considerati i tempi tecnici necessari per l’insediamento della nuova amministrazione. “E’ un bilancio vero, solo che per correttezza istituzionale non c’è la manovra collegata – ha spiegato il presidente ad interim Alessandro Piana -. Abbiamo voluto dare alla nuova giunta e al nuovo consiglio la possibilità di scegliere su determinati aspetti senza andare a penalizzare le nuove scelte che la giunta farà”.

Per il 2025 il bilancio ammonta a quasi 7 miliardi (6.929,2 milioni di euro). Le risorse effettive iscritte nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2025 ammontano a 6 miliardi e 141,4 milioni di euro. Per quanto riguarda le previsioni di bilancio del comparto sanitario (3 miliardi e 908,8 milioni di euro per il finanziamento dei Lea), nelle more dell’adozione dell’intesa da sancirsi in sede di Conferenza delle Regioni sono determinati in coerenze con le stime contenute nel quadro tendenziale di finanza regionale del Defr (documento di economia e finanza regionale) 2025-2027.

“Un atto vuoto, senza alcuna spesa discrezionale, e anche così l’atto è a rischio di impugnazione”, attacca il capogruppo del Pd Luca Garibaldi. Per Gianni Pastorino di Linea Condivisa “questa legislatura si conclude con un fallimento su tutta la linea, anche nel metodo”. “E’ una responsabilità enorme quella di chi ci governa – aggiunge Ferruccio Sansa della lista omonima -. Non è vero che i soldi non ci sono, sono tantissimi ma vengono sprecati”.

“I cittadini pagheranno e pagheranno tanto. Noi non siamo complici di nulla e quindi votiamo contro”, ha sottolineato Pippo Rossetti di Azione. ” La responsabilità di tutti i danni che avete fatto la lascio a voi, io non mi sporcherò le mani”, la chiosa di Fabio Tosi, capogruppo del M5s. Per la maggioranza è intervenuta Sonia Viale (Lega), ex assessora nella prima giunta Toti: “Non potete darci lezioni, sapete bene quali difficoltà abbiamo dovuto affrontare”.

