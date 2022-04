MILANO (ITALPRESS) – Rivoluzionare i paradigmi di creatività, produzione e vendita, accelerare l’integrazione dei marchi del gruppo Lifestyle Design nel Mondo – Poltrona Frau, Cappellini, Cassina, Janus et Cie, Luminaire, Ceccotti, Karakter, Luxury Living Group ed INTERNI – grazie a un sistema tecnologico di ultima generazione che abilita processi standardizzati, analisi predittive e di scenario dei mercati per anticipare i cambiamenti e ascoltare meglio i clienti. E’ quanto si propone di realizzare il gruppo internazionale specializzato nell’arredo di alta gamma, grazie al nuovo progetto “Aurora” in collaborazione con Microsoft e Capgemini, che coinvolgerà nei prossimi tre anni 2.000 dipendenti del gruppo Lifestyle Design in vari Paesi del mondo per l’adozione della piattaforma cloud Dynamics 365. “Il mercato – ha dichiarato Dario Rinero, CEO Gruppo Lifestyle Design – è sempre più dinamico e spesso imprevedibile: per potersi adattare con adeguata velocità è fondamentale essere flessibili grazie a tecnologia e processi ottimizzati che si adattino facilmente ai nuovi scenari. ‘Aurorà è una svolta tecnologica epocale nelle prospettive di crescita del Gruppo che valorizzerà l’enorme patrimonio di talento, visione e creatività già presenti in tutte le nostre realtà.

La strategia di trasformazione digitale di Lifestyle Design punta quindi sul Cloud Intelligente di Microsoft, in uno scenario in cui i dati sono sempre più importanti per poter proporre al mercato i prodotti più adeguati. L’ascolto delle esigenze che oggi provengono essenzialmente dai canali digitali, è fondamentale per definire al meglio la proposta. Presidiare più mercati internazionali vuol dire saper sviluppare proposte di prodotti che incontrino maggiormente i gusti di un’area piuttosto che di un’altra. “Tutto questo è possibile – ha aggiunto Roberto Boselli, CIO Gruppo Lifestyle Design – solo se si ha un sistema integrato, connesso con i vari touchpoint digitali e un valido sistema di analisi dei dati. Con questo progetto cambieremo approccio, passeremo da una logica ‘disegno – produco – vendò a una basata su ‘ascolto – disegno – propongò.”

Il nome “Aurora” è stato scelto direttamente dai dipendenti con un sondaggio interno a testimoniare l’importanza del coinvolgimento e della valorizzazione del capitale umano sin dall’inizio di questa nuova fase per il Gruppo, che contestualmente al progetto di trasformazione digitale ha avviato un percorso di change management e continuerà a investire in formazione.

Il progetto “Aurora”, fa leva sulla piattaforma cloud Microsoft Dynamics 365 che include già componenti di CRM e integrerà ora un moderno sistema gestionale grazie al supporto strategico del system integrator Capgemini. Puntando sulla tecnologia di Microsoft, Lifestyle Design sarà in grado di dismettere 20 server nel mondo adottando un unico sistema in cloud in modo scalabile e sicuro, riducendo così anche l’impatto ambientale.

Il progetto parte degli investimenti in digital transformation del Gruppo, che si sono intensificati lo scorso anno, permetterà di avere più efficienza produttiva e qualità. Oltre a migliorare l’offerta dell’azienda verso i clienti con l’ascolto e l’analisi delle necessità, sarà infatti possibile ridurre i costi grazie a un’ottimizzazione degli acquisti a livello globale, alla qualità del prodotto, al miglioramento della catena logistica e a un efficientamento della produzione.

“Siamo orgogliosi di accompagnare una prestigiosa realtà del Made-in-Italy come Lifestyle Design in quella che è una vera digital transformation, una strategia organizzativa che vede le persone al centro, mettendo a loro disposizione la conoscenza e le migliori tecnologie perchè possano esprimere il loro massimo potenziale come organizzazione. Accompagneremo Lifestyle Design nel proprio percorso di trasformazione che la porterà ad essere sempre più una ‘data driven company’, contribuendo a consolidarne il posizionamento di piattaforma di lusso in grado di anticipare le tendenze del mercato. Non solo puntare sul Cloud Computing consentirà al Gruppo di efficientare le operazioni e semplificare l’accesso alle informazioni a livello globale, ma anche di far leva su capacità computazionali e funzionalità di analisi in grado di infondere intelligenza nei processi e rendere i brand più agili per far fronte alle sfide del futuro. Il percorso che inizia oggi è solo il primo passo di una più ampia strategia che vede un perfetto allineamento tra IT e business”, ha commentato Giacomo Frizzarin, Direttore della Divisione Small, Medium and Corporate di Microsoft Italia.

“Siamo entusiasti di accompagnare Lifestyle Design nel suo viaggio digitale per una maggiore flessibilità ed efficienza e di supportare il gruppo nel raggiungere i suoi obiettivi strategici, con una particolare attenzione all’impatto ambientale. Capgemini sosterrà la trasformazione digitale del gruppo sviluppando una roadmap completa ed eseguibile, progettando un modello operativo e un’architettura all’avanguardia per trasformare il suo modo di fare impresa in un mercato estremamente dinamico”, afferma Alessandro Kowaschutz, Director of Consumer Product Retail & Distribution and Energy Utility Chemical di Capgemini in Italia.

(ITALPRESS).

