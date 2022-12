Libro in memoria Francesca Morvillo, Caramanna “Omaggio al suo lavoro”

Un volume con all'interno atti e documenti scritti e firmati da Francesca Morvillo, per 17 anni sostituto presso il Tribunale per minorenni di Palermo, moglie di Giovanni Falcone. Alla sua realizzazione ha lavorato Claudia Caramanna, attuale Procuratore presso il Tribunale per minorenni, con la collega, Paoletta Caltabellotta, sostituto procuratore. "Un omaggio al suo lavoro", commenta il magistrato. xd6/vbo/gtr